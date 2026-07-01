Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 28,75 Mrd. EURKGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 63,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 68,33
|Abst. Kursziel*:
-7,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 68,33
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 74,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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