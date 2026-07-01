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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

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KGV 13,01 Div. Rendite 3,58%
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WKN A2DWB8

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ISIN CA67077M1086

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Symbol NTR

Jefferies & Company Inc.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

13:26 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
58,98 EUR -0,56 EUR -0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nutrien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 63 US-Dollar gesenkt. Die Aktien des Düngemittelherstellers hätten bereits einen Großteil des Kursaufschlags im Zuge des Iran-Krieges eingebüßt, schrieb Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Nachfragerisikos wegen schwacher Margen für Landwirte und des Angebotsdrucks bei Kalidünger fielen seine Szenarien für den Zeitraum zwischen 2027 und 2029 eher düster aus./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 63,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 68,33		 Abst. Kursziel*:
-7,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 68,33		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 74,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight Barclays Capital
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