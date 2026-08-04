Pfizer Aktie
Marktkap. 123,6 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe mit dem Umsatz und dem Ergebnis je Aktie die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das für das laufende Jahr erhöhte Umsatzziel sei machbar. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei der Aktie sei positiv./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 25,41
|Abst. Kursziel*:
33,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 25,34
|Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 27,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
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