Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe mit dem Umsatz und dem Ergebnis je Aktie die Markterwartung übertroffen, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das für das laufende Jahr erhöhte Umsatzziel sei machbar. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei der Aktie sei positiv./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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