ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2135 Pence belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter habe den Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ajx