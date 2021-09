ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2430 Pence belassen. Das Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nehme wieder Fahrt auf, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies liege aber mehr an dessen Investitionen in das Analytik-Geschäft als an der Erholung aus der Corona-Krise./tih/ag