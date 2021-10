ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx nach der Anhebung der Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analyst Matthew Walker erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie des britischen Fachverlages und Datenbankanbieters in diesem Jahr, setzte für 2022 aber einen niedrigeren Wert an. Dabei berücksichtigte der Experte negative Währungseinflüsse und etwas unsicherere Aussichten für das Messegeschäft./la/he