Renault Aktie

30,31 EUR -0,02 EUR -0,07 %
Marktkap. 8,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

09:21 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
30,31 EUR -0,02 EUR -0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Angesichts seiner erst gegen Ende März überarbeiteten Schätzungen für Renault nahm er für die Franzosen keine weiteren Änderungen vor./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,03 €		 Abst. Kursziel*:
3,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

09:21 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
24.03.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Zacks Should Value Investors Buy RENAULT (RNLSY) Stock?
