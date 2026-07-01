Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

15:26 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen lasse auf gestiegene Margen im zweiten Jahresviertel schließen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getriebehersteller sei auf gutem Weg, beim operativen Ergebnis (Ebit) das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG