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Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

15:26 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen lasse auf gestiegene Margen im zweiten Jahresviertel schließen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getriebehersteller sei auf gutem Weg, beim operativen Ergebnis (Ebit) das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen./bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,12 €		 Abst. Kursziel*:
39,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,16%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

15:26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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