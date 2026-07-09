Rio Tinto Aktie
Marktkap. 123,87 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,00%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7700 auf 8100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matt Greene passte seine Schätzungen für die Rohstoffbranche am Donnerstag an aktuelle Preise und Währungsentwicklungen an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 06:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
81,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
66,75 £
|Abst. Kursziel*:
21,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matt Greene
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,90 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
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|Rio Tinto Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Rio Tinto Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)