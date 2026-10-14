Rio Tinto Aktie
Marktkap. 134,45 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
AI Analyse
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Produktionsbericht zum dritten QUartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7950 Pence belassen. Die Auslieferungen von Eisenerz lägen um drei Prozent unter seiner Annahme, schrieb Dominic O'Kane in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Wegen des Abbaus von Lagerbeständen habe die Produktion des Großbergwerks Pilbara seine Schätzung um sechs Prozent verfehlt./rob/bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
79,50 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,88 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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