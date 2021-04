NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Ein neuer Finanzierungsplan für ein Projekt in der Mongolei schaffe zwar eine gewisse Klarheit, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es blieben aber erhebliche Unsicherheiten für den Bergbaukonzern, so etwa die erneuten Verhandlungen mit der mongolischen Regierung über die Bedingungen des Projekts./mf/ag