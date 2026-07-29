JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

13:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1625 Pence belassen. Wieder einmal habe der Treibwerk-Hersteller hervorragende Kennziffern vorgelegt, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) hätten die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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