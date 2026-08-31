RWE Aktie
Marktkap. 46,1 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
AI Analyse
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes Powerhouse der Versorgerbranche, schrieb Alberto Gandolfi am Montag mit Blick auf die Amprion-Übernahme und die zunehmende Bedeutung der Beteiligung an Eon. RWE-Papiere stehen nun auch auf der "European Conviction List - Directors' Cut" von Goldman. Gandolfi geht davon aus, dass RWE die Ziele bis 2031 aufstocken wird./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 23:44 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,18 €
|Abst. Kursziel*:
26,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
|
Analyst Name:
Alberto Gandolfi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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