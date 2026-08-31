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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

RWE Buy

11:06 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
58,76 EUR 0,22 EUR 0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes Powerhouse der Versorgerbranche, schrieb Alberto Gandolfi am Montag mit Blick auf die Amprion-Übernahme und die zunehmende Bedeutung der Beteiligung an Eon. RWE-Papiere stehen nun auch auf der "European Conviction List - Directors' Cut" von Goldman. Gandolfi geht davon aus, dass RWE die Ziele bis 2031 aufstocken wird./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 23:44 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,18 €		 Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,64%
Analyst Name:
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:06 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
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