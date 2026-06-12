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Warburg Research

SAF-HOLLAND SE Buy

15:26 Uhr
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAF-HOLLAND SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy

Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,76 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

15:26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08.05.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
15.04.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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