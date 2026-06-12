SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 887,05 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,76 €
|Abst. Kursziel*:
31,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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