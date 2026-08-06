SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 945,58 Mio. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
SAF-HOLLAND SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAF-Holland nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Die positivere Marktentwicklung und die attraktive Bewertung der Aktien stimmten ihn zuversichtlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Kaufen
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
21,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
21,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|25.03.21
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|03.12.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|26.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.11.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.10.20
|SAF-HOLLAND Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11:56
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG