Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 39,54 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
79,96 €
|Abst. Kursziel*:
25,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
79,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,25%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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