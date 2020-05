LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte für den französischen Konzern schwierig werden, da die Corona-Auswirkungen das Geschäft weltweit beeinträchtigten, schrieb Analyst Edward Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei die Verfassung des Unternehmens besser als zu Zeiten der Finanzkrise. Mittelfristig seien die Aussichten wegen der Positionierung in Zukunftsmärkten gut./mf/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



