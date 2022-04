ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Industriekonzern sei im ersten Quartal gut vorangekommen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und das trotz problematischer Lieferketten und inflationärem Druck. Das Unternehmen profitiere von strukturellen Wachstumstreibern im Energiesektor und in den digitalen Endmärkten./bek/eas