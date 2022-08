FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem starken zweiten Quartal an. Aus Bewertungsgründen bleibt er aber an der Seitenlinie./ag/ngu