JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

15:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe die Erwartungen mit den Gewinnmargen deutlich übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei positiv für den Anlagehintergrund./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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