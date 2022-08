FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen von Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Tochter des Energietechnikkonzerns habe schwache Kennziffern abgeliefert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an der weiter bestehenden, erheblichen Werthaltigkeit von Siemens Energy./edh/mis