FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Energy von 35,00 auf 31,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst William Mackie aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Mutterkonzern von Siemens Gamesa, nachdem der spanischen Windturbinenbauer in der vergangenen Woche erneut eine Gewinnwarnung veröffentlicht hatte./ck/tih