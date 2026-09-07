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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

08:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
147,88 €		 Abst. Kursziel*:
65,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
148,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,76%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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