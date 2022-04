NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer erneuten Gewinnwarnung der Tochter Siemens Gamesa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Einige neue Zahlen habe es schon im Rahmen einer Telefonkonferenz gegeben, auf andere müsse man wohl noch bis zur Zahlenvorlage im Mai warten, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt, dass eine vollständige Übernahme von Gamesa nur gelingen kann, wenn die umfangreichen Probleme der Tochter im Griff sind. Als Zeitpunkt hierfür sei das späte zweite oder frühe dritte Quartal realistisch./tih/bek