MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Sixt von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 113 auf 70 Euro gesenkt. Bei dem Autovermieter würden sich die Geschäfte zunächst verschlechtern, bevor es wieder aufwärts gehe, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. So scheine die Nachfrage in der Feriensaison weiter den bereits niedrigen Erwartungen hinterherzuhinken./la/bek