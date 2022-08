MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Christian Obst schrieb in einer ersten Einschätzung am Mittwoch von einer großen Nachfrage und günstigen Produktpreisen. Mit Blick auf das Jahr könne der Autovermieter das obere Ende der in Aussicht gestellten Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebt) noch übertreffen./bek/gl