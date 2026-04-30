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ISIN DE0007231326

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Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

17:36 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen des US-Autovermieters Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deuteten auf ein solides Branchenumfeld hin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Buchungen für den Sommer legten zu und die Aussichten für den Höhepunkt der saisonalen Nachfrage würden klarer./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,50 €		 Abst. Kursziel*:
62,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,88%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

17:36 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
08.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
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