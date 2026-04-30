Sixt Aktie
Marktkap. 2,99 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen des US-Autovermieters Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deuteten auf ein solides Branchenumfeld hin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Buchungen für den Sommer legten zu und die Aussichten für den Höhepunkt der saisonalen Nachfrage würden klarer./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,50 €
|Abst. Kursziel*:
62,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,88%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)