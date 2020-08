ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien nach Quartalszahlen von 99 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf das Zahlenwerk des Autovermieters habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen reduziert, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx