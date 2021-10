MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Reduce" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Wachstumsstory des Autovermieters sei beeindruckend, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich aber seien die Erwartungen sehr hoch. Fortgesetztes Wachstum habe seinen Preis. Sixt müsse weiterhin in qualifiziertes IT- und engagiertes Servicepersonal investieren, um seinen Qualitätsansatz aufrechtzuerhalten und um mit normalisierten Flughafengebühren umzugehen./la/ck