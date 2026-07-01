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SMA Solar Aktie

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64,60 EUR +7,70 EUR +13,53 %
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Marktkap. 1,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

17:51 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
64,60 EUR 7,70 EUR 13,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Quartalszahlen von 74 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte beim Hersteller von Wechselrichtern solide ausgefallen sein, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage dürfte sich stark verbessert haben./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 09:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,84%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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