SMA Solar Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 80 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wechselrichterhersteller habe insgesamt solide Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar Technology AG
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,85 €
|Abst. Kursziel*:
50,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,79%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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