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SMA Solar Aktie

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63,60 EUR +0,05 EUR +0,08 %
STU
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Marktkap. 2,15 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SMTGF

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

08:06 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
63,60 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 80 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wechselrichterhersteller habe insgesamt solide Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 22:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,85 €		 Abst. Kursziel*:
50,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,79%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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