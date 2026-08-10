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Symbol SPGDF

JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

12:16 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,40 Euro belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie Springer Nature dafür bezahlt werden./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,10 €		 Abst. Kursziel*:
61,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,61%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

12:16 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
06.08.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
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