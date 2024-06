RBC Capital Markets

Stellantis Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan rechnet mit positiven Reaktionen auf den ersten Nordamerika-Investorentag des Autoherstellers mit seinen vielen Marken wie Fiat, Chrysler, Maserati, Opel oder Peugeot in der kommenden Woche - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur. Dies schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das Management werde die Chance haben, jüngste Sorgen am Markt zu zerstreuen. Hohe Händlerbestände hält Narayan für verkraftbar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2024 / 20:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2024 / 00:15 / EDT

