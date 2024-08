JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Jahr 2025 sei ein entscheidendes für Vorstandschef Carlos Tavares, denn es gehe darum, den letzten Umstrukturierungsplan seiner 43-jährigen Karriere in der Automobilbranche umzusetzen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei handele es sich um die Umstrukturierung der nordamerikanischen Aktivitäten des Autobauers. Der jüngste Kursrückgang von 28 auf 14 Euro deutet ihm zufolge auf mangelndes Vertrauen des Finanzmarktes in Tavares hin, das Geschäftsmodell in Nordamerika zumindest zu stabilisieren. Asumendi selbst geht davon aus, dass Stellantis in den nächsten 14 Monaten sowohl sein Geschäft in Nordamerika umstrukturieren als auch - spätestens 2026 - in China wieder präsent sein wird./ck/gl

