NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Autobauer habe mit den Margen sowie dem Barmittelzufluss (FCF) im ersten Halbjahr klar positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, aber seine Markterwartungen gesenkt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/bek