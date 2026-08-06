Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,94 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten ihn beeindruckt, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schweizer hätten vom Ausbleiben großer Verluste durch Naturkatastrophen profitiert. Am Markt dürfte man allerdings eher auf den Zyklus in der Rückversicherungsbranche und die Preise schauen, vermutet der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Hold
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
136,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
-4,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
137,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,25%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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