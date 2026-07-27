Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,59 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Angesichts des sich abschwächenden Preisumfelds im Rückversicherungsgeschäft schätzt Analyst Kamran M Hossain laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das Chance-Risiko-Verhältnis für den Schweizer Konzern als inzwischen weniger attraktiv ein. Zudem werde Swiss Re trotz einer im Vergleich zur Munich Re kürzeren Erfolgsbilanz inzwischen mit einem leichten Bewertungsaufschlag gehandelt. Hossain erwartet, dass der Gewinn der Swiss Re in den kommenden Jahren kaum noch wachsen werde, da sich das schwächere Marktumfeld zunehmend auf das Geschäft auswirken dürfte./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
136,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
135,39 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Swiss Re Underweight
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|Swiss Re Neutral
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|13.07.26
|Swiss Re Hold
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|09.06.26
|Swiss Re Neutral
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|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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|21.05.26
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|UBS AG
|13.05.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.