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Swiss Re Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Underweight

08:46 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
145,30 EUR -1,05 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 125 Franken gesenkt. Angesichts des sich abschwächenden Preisumfelds im Rückversicherungsgeschäft schätzt Analyst Kamran M Hossain laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie das Chance-Risiko-Verhältnis für den Schweizer Konzern als inzwischen weniger attraktiv ein. Zudem werde Swiss Re trotz einer im Vergleich zur Munich Re kürzeren Erfolgsbilanz inzwischen mit einem leichten Bewertungsaufschlag gehandelt. Hossain erwartet, dass der Gewinn der Swiss Re in den kommenden Jahren kaum noch wachsen werde, da sich das schwächere Marktumfeld zunehmend auf das Geschäft auswirken dürfte./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
136,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
135,39 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,68%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
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