Swiss Re Aktie
Marktkap. 42,94 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
136,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,26%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
137,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,86%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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