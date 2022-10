ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen sei aus eigener Kraft überraschend schnell gewachsen und habe dabei den Konkurrenten Givaudan deutlich in den Schatten gestellt, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen in Relation zur Branche zu niedrig bewertet, zumal Symrise schneller wachse./mis/jha/