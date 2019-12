FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Finanzziele des Aromen- und Duftstoffherstellers für 2019 seien gut erreichbar, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht gute Chancen, dass Symrise auch in den kommenden fünf Jahren über dem Branchendurchschnitt wächst. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2021./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 13:01 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 13:13 / ME



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.