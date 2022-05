FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise nach Zahlen von 99 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die fortgesetzt hohe Wachstumsdynamik des Aromen- und Duftstoffherstellers. Konkurrent Givaudan habe längst nicht so gut abgeschnitten im ersten Quartal./ck/he