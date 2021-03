FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 100 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zahlenwerk des Duftstoffe- und Aromenherstellers sei ergebnisseitig im Großen und Ganzen wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen seien indes am unteren Ende der Spanne herausgekommen. Er passte seine Prognosen an und verwies zudem darauf, dass Symrise aktuell zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehöre, wenn der Dax im September auf 40 Werte ausgeweitet wird./ck/gl