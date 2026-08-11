Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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