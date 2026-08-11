TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
AI Analyse
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
95,10 €
|Abst. Kursziel*:
-20,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
98,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-22,84%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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