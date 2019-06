FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für United Internet nach der Ersteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen durch die Tochter 1&1 Drillisch von 46 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Neuen Wachstumsmöglichkeiten stehe die neu zu errichtende Netzinfrastruktur gegenüber, was mit erheblichen Kosten und Unsicherheit verbunden sei, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte nun seine Dividendenprognose. Der seit Mitte 2018 stark gesunkene Aktienkurs sei aber nicht gerechtfertigt./ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2019 / 11:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2019 / 12:30 / MESZ



