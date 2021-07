ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Polo Tang beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Telekom-Branche mit dem geplanten Aufbau eines eigenen Netzes durch 1&1. Für die United-Internet-Tochter passte er sein Kursziel auf 26 Euro nach oben an und damit auch jenes des Mutterkonzerns./tih/mis