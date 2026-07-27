United Parcel Service Aktie
Marktkap. 85,83 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe nach unerwartet guten Resultaten für das zweite Quartal seine Jahresziele angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für die zweite Jahreshälfte sei er weniger besorgt, wie es bei vielen Investoren der Fall zu sein scheine./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 118,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 106,43
|Abst. Kursziel*:
10,87%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 105,36
|Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
|
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 115,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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