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WKN 929198

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

15:56 Uhr
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
100,10 EUR 0,70 EUR 0,70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe nach unerwartet guten Resultaten für das zweite Quartal seine Jahresziele angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für die zweite Jahreshälfte sei er weniger besorgt, wie es bei vielen Investoren der Fall zu sein scheine./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 118,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 106,43		 Abst. Kursziel*:
10,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 105,36		 Abst. Kursziel aktuell:
12,00%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
30.06.26 United Parcel Service Buy UBS AG
05.05.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.04.26 United Parcel Service Hold Deutsche Bank AG
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