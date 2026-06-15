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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
130,20 EUR +1,15 EUR +0,89 %
STU
130,20 EUR +1,20 EUR +0,93 %
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VINCI jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 72,36 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

08:01 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
130,20 EUR 1,15 EUR 0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des französischen Infrastrukturkonzerns für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Graham Hunt sprach am Mittwoch von einem insgesamt gemischten Bild. Beim Passagieraufkommen im Flughafenbereich etwa habe es Verbesserungen gegenüber dem Vormonat vor allem in Mexiko, Ungarn und Großbritannien gegeben, was durch Schwächen in den USA, Kambodscha und Brasilien aber wieder nahezu ausgeglichen worden sei./la/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
130,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
130,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:01 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 VINCI Kaufen DZ BANK
19.05.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 VINCI Buy UBS AG
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