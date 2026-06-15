VINCI Aktie
Marktkap. 72,36 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen des französischen Infrastrukturkonzerns für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Graham Hunt sprach am Mittwoch von einem insgesamt gemischten Bild. Beim Passagieraufkommen im Flughafenbereich etwa habe es Verbesserungen gegenüber dem Vormonat vor allem in Mexiko, Ungarn und Großbritannien gegeben, was durch Schwächen in den USA, Kambodscha und Brasilien aber wieder nahezu ausgeglichen worden sei./la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
130,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
130,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,37%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:01
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|19.05.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.