LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci auf "Overweight" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die Flughäfen des Infrastrukturunternehmens hätten im September eine sequentielle Verbesserung gezeigt, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber kaum berücksichtigt./mf/zb