Vincorion Aktie
Marktkap. 960 Mio. EUR
WKN VNC001
ISIN DE000VNC0014
Symbol VNCRF
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vincorion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe stark abgeschnitten und sehe den Jahresumsatz nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, lobte David H Perry am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit deutlich steigenden Konsensschätzungen sowie einer Kursrally der Aktie./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: VINCORION
Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|Unternehmen:
Vincorion
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,36 €
|Abst. Kursziel*:
15,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
21,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vincorion
|09:51
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.06.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)