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Symbol VNCRF

JP Morgan Chase & Co.

Vincorion Overweight

09:51 Uhr
Vincorion Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vincorion
21,48 EUR 2,20 EUR 11,41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vincorion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe stark abgeschnitten und sehe den Jahresumsatz nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, lobte David H Perry am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit deutlich steigenden Konsensschätzungen sowie einer Kursrally der Aktie./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: VINCORION

Zusammenfassung: Vincorion Overweight

Unternehmen:
Vincorion		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
23,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,36 €		 Abst. Kursziel*:
15,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
21,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,40%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vincorion

09:51 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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