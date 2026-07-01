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Symbol VOLVF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

09:21 Uhr
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
341,30 SEK		 Abst. Kursziel*:
5,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
348,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

09:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Volvo (B) Underweight Barclays Capital
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03.07.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
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