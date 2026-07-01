JP Morgan Chase & Co.

Volvo AB (B) Overweight

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Hersteller habe trotz Zollbelastungen ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei, dass die Schweden ihre Prognose für den EU-Lkw-Markt 2026 angehoben hätten, was auf eine positive Marktdynamik hindeute./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 06:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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