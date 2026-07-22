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Vossloh Aktie

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Vossloh Aktien-Sparplan
58,75 EUR -0,45 EUR -0,76 %
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Vossloh jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

KGV 23,54 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
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WKN 766710

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ISIN DE0007667107

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Symbol VOSSF

Jefferies & Company Inc.

Vossloh Hold

11:06 Uhr
Vossloh Hold
Aktie in diesem Artikel
Vossloh AG
58,75 EUR -0,45 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die detaillierten Quartalszahlen des Verkehrstechnikkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten weitgehend bestätigt, schrieb Fabian Piasta in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Hold

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,80 €		 Abst. Kursziel*:
29,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,36%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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